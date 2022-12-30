Встретив нового мужчину, Лолита Милявская не торопится выходить замуж. Психолог рассказала почему.

Встретив нового мужчину, Лолита Милявская не торопится выходить замуж. Психолог рассказала почему.Бурная личная жизнь Лолиты Милявской всегда вызывала интерес у общественности. Публика знает, что артиста была в браке пять раз, два из которых закончились крупными скандалами. Из-за болезненных разводов певица стала по-другому относиться к отношениям.Психолог Олеся Иневская считает, что сейчас у 59-летней знаменитости более зрелый подход к замужеству. "Люди, которые именно травмированы в отношениях, они становятся более избегающими, они хуже доверяют", – объяснила собеседница . Мол, с возрастом Милявская осознала, чего именно хочет от брака.Ужасная психологическая травма, которую Лолита получила в предыдущих отношениях, можно сказать, лишила самого дорого. Она не может быть счастливой и любимой женой. По словам Иневской, Милявская, желая защитить себя от различных потрясений в следующем браке, заключит брачный договор. Такой документ положительно скажется на психологическом состоянии артистки, уверена эксперт.Напомним, в 2020 году Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым после 10 лет брака. О скандальном разводе певицы с тренером по сквошу "Дни.ру".