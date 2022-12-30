Выручка в 21 проекте превысила 10 млрд рублей.

Выручка в 21 проекте превысила 10 млрд рублей.По итогам 2022 года в топ-5 новостроек Москвы было продано жилья на общую сумму 119,1 млрд рублей. Выручка 21 жилого комплекса с начала года превысила 10 млрд рублей. Всего на столичном рынке ведутся продажи в 298 новостройках.Первое место с годовой выручкой в 40,1 млрд рублей занял проект "" от группы "Донстрой" в районе Хорошево-Мневники. За год в премиальном ЖК было продано более 1,1 тыс. квартир. В рамках микрорайона возводятся монолитные корпуса высотой в 21 этаж и пятиэтажные дома клубного формата. Площадь квартир – от 28 кв. м.Второе место с выручкой 20,5 млрд рублей занял ЖК "" от того же застройщика в районе Раменки. Комплекс состоит из монолитных корпусов высотой от 10 до 25 этажей. Площадь жилья – от 44 кв. м.Замыкает тройку с выручкой 19,8 млрд рублей ЖК "" от компании "ПИК" в районе Очаково-Матвеевское. Квартал состоит из семи корпусов высотой до 33 этажей. В домах класса "комфорт" представлены квартиры площадью от 20 кв. м.Четвертое и пятое место заняли проекту группы "А101" в Новой Москве – ЖК "" (19,4 млрд рублей) и ЖК "" (19,3 млрд рублей). Оба квартала реализуются на территории поселения Сосенское.