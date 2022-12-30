Астрологи очень рекомендуют нам поддержать и уважить символ года – Черного Водяного Кролика, а это значит, что следует выбрать черный или синий лук. Можно сделать так, а можно выбрать что-то посмелее для самого блестящего праздника в году, ведь соблюдать правила так скучно, верно? Давайте выясним с профессиональным стилистом Екатериной Данелия, что же надеть, чтобы вы блистали всю ночь и чувствовали себя настоящей звездой?.

Астрологи очень рекомендуютнам поддержать и уважить символ года – Черного Водяного Кролика, а это значит, чтоследует выбрать черный или синий лук. Можно сделать так, а можно выбрать что-топосмелее для самого блестящего праздника в году, ведь соблюдать правила такскучно, верно? Давайте выясним с профессиональным стилистом , что же надеть, чтобы вы блистали всю ночь и чувствовали себя настоящейзвездой?.ЧТО НАДЕТЬ ЖЕНЩИНАМ?Брючный или пижамный костюмЛучше выбирайте в цвете, с пайетками или шелковый, тогда такойкостюм точно не будет похож на тот, что мы зачастую видим в офисе. Если вывыберете шелковый пижамный костюм, то наденьте его с босоножками или яркимилодочками, а также обязательно добавьте сверкающих украшений. Более смелыемодницы могут присмотреться к костюмам с трендовыми перьями у основания рукавовили брючин.Можно выбрать костюм-тройку, также в сочетании с серьгами-люстрамиили чокером с кристаллами, в этом случае, смотреться строго точно не будет, апотом вы сможете распарить его и носить все изделия (брюки, жилет и пиджак) вповседневных аутфитах или на работу. Таким образом, это станет очень хорошейинвестицией в ваш гардероб, вместо 10-го праздничного платья на один раз.КомбинезонБеспроигрышный вариант для тех, кто не любит думать как сочетатьверх и низ, а еще большой плюс комбинезонов в том, что они стройнят, за счетоднотонного верха и низа образовывается цветовая вертикаль, вот именно она и даетстройнящий эффект.Платье-мидиРекомендую обратить свое внимание на такие фактуры, как бархат илижидкий шелк, они по-другому отражают свет, за счет этого смотрятся интереснее,такого от вас никто не ждет. Платье-миди можно рассмотреть в фасоне платье на запа́х(садится на 90% фигур), платье-комбинация, платье-бодикон (силуэтное), можно с вырезами-пикабу(трендовые разрезы) на талии, этот прием еще и визуально дорисует нам ее принеобходимости.Платье-миниВариант для смелых, не все готовы открыть ножки, но если фигурапозволяет – зачем нам скрывать шикарные ноги, их нужно демонстрировать.Важное правило: чтобы не получилось слишком вульгарно, открывайтетолько одну часть тела. Если открыли ноги – прикройте грудь и наоборот,сексуальность должна быть в меру, с ноткой загадки.Для еще большей интересности аутфита попробуйте фантазийныеколготки (с рисунком, сетка или сетка со стразинками). Они способныразнообразить даже самое лаконичное черное платье.Не забывайте про аксессуарыВедь именно они помогутсделать ваш образ запоминающимся. Дажеесли вы выберете самое лаконичное платье, его всегда можно украсить крупными украшениями(серьги-люстры, чокер с кристаллами, стразы, камни), вот здесь им самое место –чем больше блеска и сияния, тем лучше.Сумка из бусин или кристалловВ вечерних луках более чем уместна сумка из кристаллов, будетсверкать и переливаться под софитами. Для более смелых девушек можнозамиксовать ее с яркими изделиями с принтом или перьями, а можно сместитьакцент только на нее. В этом случае, выбирайте минималистичный однотонныйкостюм, комбинезон или платье, добавляйте блестящую сумочку и больше ничего ненужно, вы звезда!Высокие перчаткиГорячий тренд этого сезона. Идеально подойдет под платья соткрытыми руками, пиджак или топ. Берете за основу что-то лаконичное,добавляете в качестве “изюма” перчатки, и вы в центре внимания!ЧТО НАДЕТЬ МУЖЧИНАМ?Самое главное – соблюдать дресс-код и уместность, а то нередко можноувидеть девушку в платье в пол с минодьером и рядом мужчина в свитере иликлетчатой рубашке.Если у вас предстоитпразднование в ресторане, рекомендую присмотреться к костюмам,костюмам-тройкам, смокингам (при условии дресс-кода black tie), рубашка+джинсы/брюки.Если празднованиепредстоит на вечеринке или в клубе, то уместным станет более расслабленныйаутфит с укороченными брюками, лоферами, кроссовками или кедами и футболкой илиcasual рубашкой, добавьте перчику с помощью грубой цепи, ремня с цепочками илибраслетов, возможно, бейсболки. Не забывайте, что у мужчин тоже есть чем разнообразитьлук.Также в такую тематику празднования отлично впишутся модные рваныеджинсы или брюки-карго в сочетании с футболкой/рубашкой/джинсовкой или всеговместе. Можно выбрать футболку с асимметричным кроем, сейчас такого в локальныхбрендах очень много или даже допустимы сверкающие стразы на принте.Если празднованиепредстоит дома, то конечно, здесь можно расслабиться максимально до комфортногои удобного свитера, главное, не с оленями. Джинсы/свитер или клетчатая рубашкана футболку – стильно, удобно и по-домашнему.ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ СОЗДАНИИ ИМИДЖА ПАРЫ:Повторение формы или цвета в луках друг друга. Например, умолодого человека однотонная цветная рубашка – девушке можно повторить этотцвет в аксессуарной группе (серьги, сумочка, туфли, боа). Если мужчинаиспользует в костюме принтованный платок-паше, точно также можно вытянуть изнего цвет и повторить в платье девушки или аксессуарах. Поверьте, девушкамподстроиться под аутфит мужчины куда легче, чем наоборот.Не ограничивайте себя правилами, ничего нестесняйтесь, блистайте, покоряйте вечеринки своими луками. Берите на заметкулюбой из советов и сразу применяйте на себя, вы точно оцените результат!