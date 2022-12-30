Вся ответственность за содержание этих территорий целиком лежит на МУП «Гороховецкая МТС»

По информации регионального надзорного ведомства, в процессе проверки с сотрудниками ГИБДД нашли нарушения в Гороховце. Все они были связаны с отвратительной уборкой снега с некоторых городских улиц.Вся ответственность за содержание этих территорий целиком лежит на МУП «Гороховецкая МТС». В итоге «поплатился» ее руководитель – на него завели административное дело за то, что не смог обеспечить соблюдение требований по безопасности дорожного движения. Виновному пришлось заплатить штраф.