Настоящий подарок к Новому году для всех жителей Кольчугино. Кинотеатр «Адамант Синема» снова распахнул свои двери. Впервые развлекательный комплекс был открыт в 2015 году, но с наступлением

Настоящий подарок к Новому году для всех жителей Кольчугино. Кинотеатр «Адамант Синема» снова распахнул свои двери. Впервые развлекательный комплекс был открыт в 2015 году, но с наступлением пандемии кинопрокат прекратился. Здание пустовало около трех лет. «Адамант Синема» был даже выставлен на продажу. Елена Власова, управляющая кинотеатром «Адамант Синема» Руководство приняло глобальное решение, и сохранило этот