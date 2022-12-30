Днем 29 декабря в селе Есиплево произошел пожар, в результате которого погибли двое человек. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Когда

Днем 29 декабря в селе Есиплево произошел пожар, в результате которого погибли двое человек. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Когда пожарные прибыли на вызов, горел частный кирпичный дом. К сожалению, из-за позднего обнаружения пожара огонь успел разойтись по площади в 100 кв.м. Спасатели потушили пламя, но в ходе тушения обнаружили