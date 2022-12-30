В Коврове задержали мужчину, изготовившего 1 168 бутылок контрафактного алкоголя. Для этого он использовал самодельное оборудование. Напитки местный житель разливал по бутылкам, заранее

В Коврове задержали мужчину, изготовившего 1 168 бутылок контрафактного алкоголя. Для этого он использовал самодельное оборудование. Напитки местный житель разливал по бутылкам, заранее оклеенным этикетками сходные по своему внешнему виду с бутылками известных производителей. Это пойло злоумышленник хранил в двух гаражах. Общая стоимость произведенной продукции превысила 380 тыс рублей. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком