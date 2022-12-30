В посёлке Новый Ковровского района открыли дом культуры

В посёлке Новый Ковровского района открыли дом культуры, - сообщает пресс-служба областной администрации. Площадь здания составляет четыреста квадратных метров.Внутри оборудованы зрительный зал, библиотека, помещения для занятий спортом, игровая зона и мастерские ремесленников. Дом культуры рассчитан на 99 мест.Строительство обошлось в 56 миллионов рублей. Основная часть средств поступила из федерального бюджета. Также были выделены деньги из областного и местного бюджетов.