В Муроме инвалид остался без необходимых льготных лекарств. Проверкой муромской прокуратуры...

В Муроме инвалид остался без необходимых льготных лекарств.Проверкой муромской прокуратуры установлено, что пациент, страдающий заболеванием почек и являющийся инвалидом 2 группы, должен был получать лекарственный препарат «кетоаналоги аминокислот».Рецепт на получение лекарства был оформлен лечащим врачом.Однако инвалид был вынужден неоднократно приобретать лекарство за свой счет, так как не был обеспечен бесплатным препаратом.Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения Владимирской области бесперебойно обеспечивать пенсионера лекарством, а также о взыскании с департамента денежных средств, потраченных на его приобретение, информирует пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com/