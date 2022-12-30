В Муроме инвалид остался без необходимых льготных лекарств.
Проверкой муромской прокуратуры...
В Муроме инвалид остался без необходимых льготных лекарств.
Проверкой муромской прокуратуры установлено, что пациент, страдающий заболеванием почек и являющийся инвалидом 2 группы, должен был получать лекарственный препарат «кетоаналоги аминокислот».
Рецепт на получение лекарства был оформлен лечащим врачом.
Однако инвалид был вынужден неоднократно приобретать лекарство за свой счет, так как не был обеспечен бесплатным препаратом.
Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения Владимирской области бесперебойно обеспечивать пенсионера лекарством, а также о взыскании с департамента денежных средств, потраченных на его приобретение, информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Фото: pxfuel.com/