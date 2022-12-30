Муромский городской суд признал замдиректора школы №16 виновным в халатности, из-за которой наледь с крыши образовательного учреждения упала на голову женщине, в последствии скончавшейся

Муромский городской суд признал замдиректора школы №16 виновным в халатности, из-за которой наледь с крыши образовательного учреждения упала на голову женщине, в последствии скончавшейся от тяжелых травм. По данным пресс-службы суда, мужчина не выполнил возложенные на него обязанности и не организовал работу по очистке крыши. В феврале 2022 года мимо здания проходила женщина, с козырька