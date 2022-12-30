В новогодние праздники во Владимирской области отменят многие автобусные рейсы. На многих...

В новогодние праздники во Владимирской области отменят многие автобусные рейсы.На многих автовокзалах 31 декабря и 1 января произойдут изменения.31 декабря на разных автовокзалах области отменятся многие рейсы: Юрьев-Польский-Москва на 16:00, Камешково - Патакино на 6:35,1 января отменятся рейсы Юрьев-Польский- Владимир на 7:30 09:30 19:20, Юрьев-Польский-Москва на 03:00 06:30 16:00, Красная Горбатка - Владимир 05:00, 15:30, Красная Горбатка - Муром 6:45, Ковров - Муром 8:45, Муром - Ковровна 11:25.Так же отменятся рейсы Владимир -Ковров 12:05, Ковров - Владимир 14:20, Камешково - д.Мишнево 14:30, Камешково - Патакино 7:30, Камешково - М.Горького на 5:55, 7:45, 08:10.Более подробную информацию вы можете узнать на сайте автовокзала.Фото pxfuel.com