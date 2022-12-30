В поселке Мелехово Владимирской области сгорел частный дом
Сегодня, 30 декабря, в половине...
В поселке Мелехово Владимирской области сгорел частный дом
Сегодня, 30 декабря, в половине седьмого утра в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Мелехово Ковровского района.
Пожарные подразделения немедленно выехали на улицу Набережную, дом 6.
К их приезду дом уже горел по всей площади, огонь мог перекинуться на соседний жилой дом. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 72 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники, 10 человек личного состава, в том числе от ИК-6 1 единица техники, 2 человека личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Фото: 33.mchs.gov.ru/