В поселке Мелехово Владимирской области сгорел частный дом Сегодня, 30 декабря, в половине...

В поселке Мелехово Владимирской области сгорел частный домСегодня, 30 декабря, в половине седьмого утра в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Мелехово Ковровского района.Пожарные подразделения немедленно выехали на улицу Набережную, дом 6.К их приезду дом уже горел по всей площади, огонь мог перекинуться на соседний жилой дом. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 72 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники, 10 человек личного состава, в том числе от ИК-6 1 единица техники, 2 человека личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/