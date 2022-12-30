По информации регионального ГИБДД УМВД России, фура «Скания», двигаясь по М-7, не заметила торможения впереди идущей «Лады Гранты».

Вчера, 29 декабря, в микрорайоне Юрьевец областного центра случилось серьезное ДТП. По счастливой случайности обошлось без пострадавших, но могли бы быть жертвы.По информации регионального ГИБДД УМВД России, фура «Скания», двигаясь по М-7, не заметила торможения впереди идущей «Лады Гранты».Водитель отечественной легковушки притормозил перед пешеходным переходом, за что получил удар в задний бампер. Причем удар был такой силы, что «Лада» улетела в остановочный павильон, расположенный рядом.Сейчас сотрудники ГАИ проводят по данному делу проверку, устанавливая все детали произошедшего.