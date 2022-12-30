В зимние каникулы во Владимирской области можно посмотреть в кино семейную комедию Чебурашка В...

В зимние каникулы во Владимирской области можно посмотреть в кино семейную комедию "Чебурашка"В кино продолжается прокат фильма "Непослушник-2" - продолжение истории пранкера Димонстра.На этот раз в центре сюжета - отец Анатолий, который потерял память. И только решительность главного героя может ему помочь. Второй фильм получился куда более зрелищным и масштабным, говорят кинокритики. В нем и красивые декорации, и сложные спецэффекты.А с 1 января в кинотеатрах стартует показ семейной комедии "Чебурашка". История о том, что иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен всего один маленький ушастый герой. Блестящий актерский состав и добрая история - то, что нужно в новогодние каникулы.