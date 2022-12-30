Напомним, это уже второе повышение за год

С 1 января 2023 года установили новый размер предельной платы за ТО – он будет выше прежней на 28,5%. Напомним, это уже второе повышение за год.Теперь собственники легковушек заплатят на 203 рубля больше: 913 рублей вместо прежних 710 рублей. А для мотоцикла ТО будет стоить на 84 рубля больше – 321 вместо 237 рублей.Техосмотр для автобусов до 5 тонн будет стоить 1563 рубля, а свыше 5 тонн – 1888 рублей. Не исключили из этого списка и «рогатых» - за троллейбус придется отдать 1262 рубля.Владельцам грузоого транспорта тоже придется раскошелиться – для машин до 3,5 тонн – 999 рублей, до 12 тонн – 1821 рубль, а свыше 12 тонн – 1969 рублей.Первый раз в 2022 году подорожание было в мае. Тогда цена возросла на 17,5%.Соответствующее постановление уже подписал глава региона Александр Авдеев.