Владимирцы получили декабрьские квитанции за тепло. Суммы в платежках значительно превышают...

Владимирцы получили декабрьские квитанции за тепло. Суммы в платежках значительно превышают ноябрьские. Филиал «ЭнергосбыТ Плюс» публикует разъяснения.Рост платежей вызван двумя причинами. С первого декабря выросли тарифы на тепловую и электрическую энергию - на 11 и 9 процентов соответственно. Кроме того, в декабре в связи с холодами вырос объем потребленных услуг. Среднемесячная температура была ниже на восемь градусов. Объем потребления напрямую зависит от внешних температурных факторов, особенностей теплоснабжения дома и энергосебергающих мероприятий, которые в нем проводятся.Телефон контакт-центра 8 (800) 100-75-30.По всем вопросам, связанным с начислениями, граждане могут обратиться по телефону контакт-центра либо оставить обращение в личном кабинете.Добавлю, что с завтрашнего дня владимирский филиал "Т Плюс" переходит в режим повышенной готовности для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей. Диспетчерские службы, технический состав и аварийно-ремонтные бригады будут работать круглосуточно.