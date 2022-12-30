Владимирские гимнастки привезли медали с международных соревнований в Москве В московском Дворце...

Владимирские гимнастки привезли медали с международных соревнований в МосквеВ московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Новогодняя ёлка спорта: от первых шагов до Олимпа».Воспитанницы владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике завоевали серебряные медали в групповых упражнениях с лентами и мячами и стали третьими в упражнениях с обручами.Юная владимирская гимнастка Анна Николаева завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой, рассказали в пресс-службе горадминистрации.Фото: vladimir-city.ru/