Владимирские оперативники задержали мошенника, похитившего у пенсионеров деньги. Сотрудники...

Владимирские оперативники задержали мошенника, похитившего у пенсионеров деньги.Сотрудники уголовного розыска МВД России по Владимирской области вместе с гусевскими коллегами задержали на территории Тульской области 22-летнего москвича, который предположительно причастен к серии мошенничеств на территории Владимирской и других областей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.За помощью в полицию обратились пятеро потерпевших в возрасте от 93-х лет до 76-ти лет. Пожилые люди — жители города Гусь-Хрустальный и города Коврова. Все они с разницей в два дня получили звонки на стационарный телефон якобы от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что их родственник попал в трудную жизненную ситуацию — стал виновником ДТП или, наоборот, сам сильно пострадал в результате дорожного происшествия. Следуя указаниям звонившего, доверчивые граждане, искренне желая помочь близким людям, передавали денежные средства в подъезде прибывшему курьеру.Именно его, посыльного телефонных мошенников, задержали владимирские оперативники. Суммы, которые обманным путем получил от пожилых людей 22-летний соучастник противоправной мошеннической схемы, варьировались от 150 000 до 1 320 000 рублей. Всего злоумышленник похитил более 2 миллионов рублей.Полученные деньги молодой человек перечислил на банковские счета, подконтрольные злоумышленникам, себе оставив часть средств.Мошенник дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.Фото pxfuel.com