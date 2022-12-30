Во Владимире более 200 жителей обратились в травмпункты из-за неубранного снега и наледи В...

Во Владимире более 200 жителей обратились в травмпункты из-за неубранного снега и наледиВ прокуратуре Владимирской области признают, что уборка снега в городе не отвечает требованиям и нормативам. Проблемы есть и на основных магистралях, и на внутриквартальных проездах, на остановках и переходах, а также на тротуарах. Надзорный орган указывает чиновникам на проблемные места, а мэрия сообщает о местах, где плохо чистят снег иные хозяйствующие субъекты – управляющие компании, предприятия, объекты торговли.Только в декабре в травмпункт обратилось больше 200 человек, получивших переломы, черепно-мозговые травмы, серьезные ушибы и повреждения – все травмы получены при падении в общественных местах. По ряду случаев организованы доследственные проверки, действиям лиц, ответственных за конкретные участки тротуаров, будет дана уголовно-правовая оценка. Кроме того, прокуроры готовятся передать в СледКом материалы по сходу наледи с крыши дона на улице Разина, в результате которого мужчина получил травму.Из-за этого прокуроры делают вывод, что уборка тротуаров проводится недостаточно интенсивно и далеко не везде – только вдоль основных дорог, а противогололедная обработка – недостаточна и не всегда эффективна.«Делая скидку на природные аномалии – температурные перепады, обильные снегопады, ледяной дождь вынуждены констатировать, что уборка территорий не отвечает предъявляемым требованиям. Наибольшую обеспокоенность вызывают темпы и качество очистки от снега и наледи автомобильных дорог и тротуаров, подходов к пешеходным переходам и на остановочных пунктах. Оперативно приводятся в надлежащее состояние лишь основные магистрали города. На всех остальных, в особенности на внутриквартальных дорогах вплоть до нескольких недель сохраняется заужение, колейность, скользкость. Проблемы с подъездом возникают не только у автовладельцев, но и специальных автомобилей и мусоровывозящего транспорта. Серьезные замечания вызывает состояние пешеходных переходов, остановочных пунктов и подходов к ним – снежную кашу и отвалы снега не устраняют по несколько дней», - рассказал прокурор города Владимира.Другая проблема – вывоз снега и льда с улиц города идет низкими темпами. Кроме того, оборудованные в городе снегосвалки (Михайловский овраг и свалка на выезде из Владимира в сторону Нижнего Новгорода) в полной мере не отвечают санитарным нормам. По иску прокурора суд обязал мэрию Владимира привести места складирования снега в надлежащее состояние.Многочисленные нарушения выявлены в работе органов местного самоуправления, специализированных муниципальных учреждений – «Центра управления городскими дорогами» и «Благоустройство» нашли отражение в 20 актах прокурорского реагирования. Замглавы администрации города, курирующий вопросы зимней уборки, оштрафован за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Еще два материала в отношении руководящего состава управления ЖКХ города Владимира и ЦУГД находятся на рассмотрении.Систематическая проблема городских коммунальщиков, по мнению прокуратуры, лежит на поверхности – нехватка спецтехники и дворников. Надзорное ведомство признает, что по сравнению с предыдущим годом, когда город утопал в снегу, в этом отношении произошли положительные изменения: в частности, штат работников ЦУГД увеличился почти на 30 человек - до 291 единицы, приобретено несколько единиц спецтехники, доля отремонтированных и ныне исправных транспортных средств в автопарке ЦУГДа доросла до 90%.В распоряжении ЦУГД находится 81 единица исправной техники, 129 работников механизированной и 107 работников ручной уборки. Неукомплектованность штата, как и в прошлом году, составляет около 20%, штат уборщиков территорий заполнен на две трети. Совокупное число работников, которых привлекают к уборке городских территории, ежедневно не превышает 70-75 человек. Но используемых сил и средств явно недостаточно.С учетом присоединенных территорий и посменного графика работы объективно не позволяет качественно и в нормативные сроки справляться с уборкой города. Значительная часть техники имеет высокий процент износа, отдельные транспортные средства эксплуатируют уже более 20 лет. Ветхость спецтехники и непрерывная эксплуатация приводят к выходу техники из строя.Досталось от городского прокурора и учреждениям образования, здравоохранения и культуры – возбуждено 15 административных дел. Еще 20 дел из-за несвоевременной уборке снега и наледи на придомовых территориях возбудили в отношении управляющих компаний, 3 дело – в отношении ТСЖ. Есть вопросы к уборке территорий у торговых объектов и аптек – в январе по этим объектам запланирован целевой рейд прокуратуры. В новогодние праздники сотрудники прокуратуры будут ежедневно обследовать улично-дорожную сеть и придомовые территории.Содержание бюджетного предприятия зависит от тех средств, который собирает дорожный фонд, и от бюджета города. Наумов отметил, что содержание ЦУГДа обходится в 500 миллионов рублей, а дорожный фонд города Владимира – 220 миллионов.Есть у муниципальных дорожников и сложности с фактической очисткой города от снега – это стихийная парковка автомобилей и так называемые «подснежники» - машины, брошенные хозяевами либо на зиму, либо насовсем. Это не дает осуществить механическую уборку города там, где это было бы возможно – и вдоль городских улиц, и во дворах жилых домов. Наумов признал, что двух владимирских снегосвалок недостаточно, да и из-за их удаленности на вывоз снега тратится много времени – от 30 минут до часа.Остаются вопросы и к уборке ведомственных территорий – крупные торговые сети с уборкой снега справляются более-менее, а вот магазины шаговой доступности, которые находятся в арендованных помещениях или во дворах, доставляют проблемы.По данным городского главы, город рассматривал возможности применения альтернатив песко-соляной смеси, в том числе, жидкие противогололедные средства. Однако такие средства на порядок дороже, а у ЦУГДа нет спецтехники, которая сможет распределять по улице новый реагент. Плюс – применение сверхбыстрых средств для таяния льда может привести к проблемам с ливневой канализацией, в частности, к заморозке канализационных люков и ливневых канализаций.Несмотря на большое количество недочетов, объем вывозимого снега можно соизмерить: за декабрь 2021 года – 140 тысяч кубов, в этом декабре – почти 160 тысяч кубов на 25 декабря. Это ложится бременем на людей и на технику.Фото ГТРК "Владимир": улица Усти-на-Лабе