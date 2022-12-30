Во Владимире стали известны места, где разрешено запускать фейерверки Управление гражданской...

Во Владимире стали известны места, где разрешено запускать фейерверкиУправление гражданской защиты города Владимира напоминает, что при проведении праздничных мероприятий, как дома, так и в общественных местах, где установлена новогодняя ёлка, запрещено зажигать различные фейерверки и пиротехнические изделия, которые могут привести к пожару.Специальная комиссия определила места для использования пиротехнических изделий:- в Ленинском районе - земельный участок на ул. Фатьянова между гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный-7» и земельным участком с кадастровым номером 33:22:000000:3762;- в Октябрьском районе - в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»;- во Фрунзенском районе - в поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского (по согласованию с собственником земельного участка).Информация предоставлена пресс-службой администрации г. Владимира.Фото: vladimir-city.ru/