Во Владимире ужесточат проверки качества уборки улиц, дорог и дворов. В декабре более двухсот...

Во Владимире ужесточат проверки качества уборки улиц, дорог и дворов.В декабре более двухсот жителей областного центра получили травмы из-за плохой работы коммунальных служб. Это данные прокуратуры. Во Владимире прошло совещание с участием чиновников, коммунальщиков и представителей надзорных органов. Как остановить снежный коллапс, выяснял наш корреспондент Александр Сыпченко.Вот так, в одиночку пенсионерка Ирина Нюхалова расчищает свой двор от снежных барханов. Говорит, физические упражнения на свежем воздухе помогают сохранить здоровье и оптимизм.Ирина Нюхалова, жительница ул. Юбилейной:- Попал снег, я убираю. Не тяжело Вам? Нет очень хорошо, фитнес. Мы вроде все исполняем и платим за это, вот но почему-то не убирают, особенно помойку, посмотрите какая, это невозможно.С начала зимы сотрудники Областной прокуратуры выявили более 800 нарушений в деятельности органов местного самоуправления, управляющих организаций, дорожных коммунальных служб. Лидером антирейтинга остается Владимир. 22 декабря на улице Разина от съехавшей с крыши глыбы пострадал молодой человек. Прокуратура установила, что на момент ЧП ни придомовая территория, ни крыша не были расчищены, как того требует жилищное законодательство. Управляющая компания "УК ЖРЭП" привлечена к административной ответственности. Подобная ситуация может произойти в любом населенном пункте, подчеркивают в ведомстве.Александр Одинцов, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства:- Проверки показали, что ни одно муниципальное образование на должном уровне очистку улично-дорожной сети и придомовых территорий не осуществляет в полном объеме.На совещании в областной прокуратуре представители надзорного ведомства потребовали привлекать к ответственности именно должностных лиц, а не юридических.Артур Амосов, врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области:- В ГАИ поступает значительное количество обращений от граждан с жалобами на несвоевременную механизированную уборку снега с проезжей части, имеются претензии к качеству уборки снега и наледи с тротуаров, обочин, остановочных пунктов.Надзор за уборкой дворов ведут и другие ведомства. Так Инспекция государственного административно-технического надзора составила около 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении недобросовестных управляющих компаний. Общая сумма штрафов - 1 миллион 900 тысяч рублей.Александр Матвеев, начальник отдела правового, и кадрового обеспечения Инспекции государственного административно-технического надзора:- Мониторим общественные места, общественный доступ и так далее и если есть какие-то нарушения безусловно привлекаем ответственных лиц к административной ответственности.По мнению главы города Владимира Дмитрия Наумова, основная причина снежного коллапса- нехватка рабочих рук. Штат Центра управления городскими дорогами - около 400 человек. Из них реально задействовано в уборке снега - чуть более половины. Большинство сотрудников люди предпенсионного возраста, которые часто болеют. Справится таким количеством рабочих со снегом и наледью чрезвычайно трудно, заявил Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- На сегодняшний день, просто чтобы для ориентира, это порядка 440 километров дорог разной категории. Также у нас 371 объект остановочного транспортного пункта, искусственных сооружений порядка 20 объектов и более 2 десятков лестниц всевозможных, которые в обязательном порядке убирают ЦУГД.Прокурорские проверки будут продолжены. Никаких послаблений не будет и в период новогодних каникул, говорят в ведомстве. Дворы и дороги должны быть чистыми и безопасными.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир(использовано видео из VK "Типичные новости | Владимирская область")