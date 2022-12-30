Во Владимирской области москвич осужден за то, что задушил женщину подушкой. Александровским...

Во Владимирской области москвич осужден за то, что задушил женщину подушкой.Александровским городским судом вынесен приговор 61-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в убийстве женщины.Суд установил, что в августе 2018 года подсудимый и потерпевшая проводили время на дачном участке в д. Легково Александровского района. Между ними произошла ссора, в результате, мужчина задушил потерпевшую подушкой и, чтобы скрыть следы преступления, зарыл тело женщины на земельном участке. Тело погибшей было обнаружено в декабре 2019 года.Во время суда обвиняемый настаивал, что у него не было умысла на убийство.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, судом удовлетворены исковые требования матери погибшей о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, рассказали в пресс-службе Александровского городского суда.Фото: https://www.pxfuel.com/