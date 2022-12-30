Во Владимирской области оштрафован директор компании за некачественную уборку снега и...

Во Владимирской области оштрафован директор компании за некачественную уборку снега и наледи.Прокуратура по Владимирской области сообщила, что надзорное ведомство по Гороховецкому району проверило качество производства работ по уборке территорий от снега и наледи.Правоохранители установили, что МУП «Гороховецкая МТС» на основании муниципального контракта должна выполнять работы по зимнему содержанию по механизированной очистке от снега и посыпке дорог. Кроме того в обязанности организации входит ручная посыпка и механизированная очистка тротуаров на территории города Гороховец в 2022 году.Проверка улиц Братьев Бесединых, Парковая, Красноармейская, пл. Патоличева, ул. Московская показала, что предприятие нарушает нормы законодательства, занимаясь уборкой вверенных территорий некачественно.По результатам проверки руководителю специализированной организации прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Также и.о. директора МУП «Гороховецкая МТС» привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, ему назначено наказание в виде штрафа.Фото pxfuel.com