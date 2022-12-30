Натуральная молочка от владимирского производителя. Ряженка, кефир и другие продукты торговой марки...

Натуральная молочка от владимирского производителя. Ряженка, кефир и другие продукты торговой марки "Муромское подворье" помогут вести здоровый образ жизни.От разведения коров и выращивания кормовых культур до готовой продукции. Компания "Агропром"- это полный цикл производства молочной продукции. Ежедневно предприятие перерабатывает до 80 тонн молока. Качество контролируют на каждом этапе.Елена Опарина, приёмщик молочно продукции ООО "Агропром":- Вот у меня рабочий стол. Проверяю на жир, белок, плотность, термоустойчивость. На содержание соматических клеток и на антибиотики.В этом году компании исполняется 20 лет. Постоянное совершенствование производства позволяет добиваться особого качества и вкусовых свойств молочных продуктов.Светлана Митина, сменный мастер ООО "Агропром":- С внедрением нового оборудования растёт качество и увеличивается ассортимент нашей продукции. Вы можете увидеть нашу продукцию не только в городе Муроме, но и соседних областях.Ольга Гусева, мастер цеха ООО "Агропром":- Из года в год усовершенствуется организация труда, которая отражается на нашей заработной плате. В цехе у нас чистота и порядок. Санитарно-гигиенические нормы, условия на высшем уровне.Продукция "Муромского подворья" многократно награждалась дипломами за отличное качество, а в 2015 году получила диплом "Доверие потребителя" за самые натуральные и экологически чистые продукты во Владимирской области.Анастасия Решетова, покупатель:- Продукты "Муромского подворья" полезные, вкусные, а главное - всегда в шаговой доступности.Лариса Соколова, покупатель:- Очень вкусные. Доступные по цене. Беру их где-то через день. Очень нравятся всей моей семье, родителям.Молоко, йогурты и другие продукты "Муромского подворья" поставляются в школы и детские сады нашего региона. Полный ассортимент представлен на полках супермаркетов Владимирской области.