Во Владимирской области прокуратура требует зарегистрировать бесхозную дамбу. Прокуратура...

Во Владимирской области прокуратура требует зарегистрировать бесхозную дамбу.Прокуратура Юрьев-Польского района проверила безопасность гидротехнических сооружений.На территории Небыловского сельского поселения в населенном пункте Косагово расположено гидротехническое сооружение - дамба, которое, как выяснилось, нигде не состоит на балансе, то есть является бесхозяйным объектом недвижимого имущества.Так как отсутствует лицо, ответственное за техническое состояние сооружения, становится возможным возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.При этом администрация Небыловского сельского поселения в уполномоченный орган с заявлением о постановке сооружения на учет как бесхозяйного не обращалась.В Юрьев-Польский районный суд направлен иск, обязывающий администрацию поселения зарегистрировать дамбу.После отказа Юрьев-Польского суда в удовлетворении требований прокурора была подана апелляция, которая Владимирским областным судом признана обоснованной. Суд обязал администрацию Небыловского сельского поселения в течение 6 месяцев обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества – ГТС (дамбы) в с. Косагово, информирует пресс-служба облпрокуратуры по Владимирской области.Фото: pxfuel.com/