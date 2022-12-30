Во Владимирской области суд обязал организовать продажу лекарств в 10 деревнях и селах. В суд...

Во Владимирской области суд обязал организовать продажу лекарств в 10 деревнях и селах.В суд обратился муромский городской прокурор. Он указал, что деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных образований Ковардицкое и Борисоглебское осуществляется ГБУЗ ВО "МГБ № 3" посредством 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 амбулаторий. Дополнительным видом деятельности ГБУЗ ВО "МГБ № 3" является розничная торговля лекарственными препаратами. Которая при этом не была обеспечена, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, решениями суда на ГБУЗ ВО "МГБ № 3" возложена обязанность организовать розничную торговлю лекарственными препаратами в населённых пунктах: д. Талызино, д. Стригино, с. Татарово, д. Степаньково, п. Кондраково, д. Петраково, д. Прудищи, д. Пестенькино, д. Савково, д. Польцо.Фото https://www.pxfuel.com/