В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%.Магнитное поле спокойное. Ветер северный, 3-6 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток 0... +1 градус.В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного. Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.Фото: Ирина Володина, ГТРК "Владимир"