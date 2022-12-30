Во Владимирской области впервые заработал трансфер для туристов. В рамках подготовки к...

Во Владимирской области впервые заработал трансфер для туристов."В рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля, впервые в области заработал трансфер для туристов. Автобусы приобретали и брендировали за счёт средств областного бюджета", - сообщил Александр АвдеевС 30 декабря по маршруту Суздаль – Владимир – Суздаль начали курсировать туристические шатлы: 2 ПАЗа на 30 мест и 2 – King Long на 50 мест.Шатлы будут следовать от привокзальной площади во Владимире до Суздаля без остановок. Там они будут заезжать в ГК «Пушкарская Слобода», отель «Сокол», «Николаевский Посад», эко-отель «Горячие ключи», ГТК «Суздаль».В ближайшее время на сайте «РЖД» начнётся продажа единого билета на поезд до Владимира и на трансфер до Суздаля. Осуществлять перевозки будет «Суздальское АТП».Трансфер сделает прибытие гостей в Суздаль более комфортным и позволит разгрузить город-музей от транспорта, чему точно будут рады жители.Фото администрации Владимирской области