Во Владимирском драмтеатре продолжаются реставрационные работы после пожара. На какой они стадии? И...

Во Владимирском драмтеатре продолжаются реставрационные работы после пожара. На какой они стадии? И есть ли надежда у владимирской труппы выйти на родную сцену в грядущем году? Выясняла Кристина Иванова.Крепить леса стандартно - к фасаду - здесь невозможно. Владимирская Драма должна сохранить своё белокаменное лицо. Уже несколько дней рабочие предельно аккуратно меняют витражи - здесь тоже сложности. Расстояние до фигур-скоморохов - сантиметры.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Работа идет достаточно интенсивно. Некоторое отставание от графика по некоторым участкам есть, но мы очень надеемся, что после нового года эти отставания будут устранены.Масштабный пожар в главном театре области случился летом 20-го года. Из-за кустарного сварочного аппарата сгорело практически всё. Пострадали 500 квадратов. Сумма ущерба - 118 миллионов.Весной за восстановление Драмы взялись специалисты из Крыма. Начать тогда пришлось с бережно очищения от копоти всего второго этажа. Сейчас к финалу подходят работы по остеклению и внутренней отделке. Чтобы войти в график, строители будут трудиться и в новогодние каникулы.Василий Потапочкин, руководитель проекта компании ООО "Век":- Работы по реставрации большого зала с заполнением негорючими материалами современными. Стен и потолков большого зала. Текущий срок, к которому компания старается всеми силами постараться успеть - это сентябрь 2023 года.За два с лишним года артисты Владимирской Драмы выступали практически на всех сценах областной столицы. В 2023-м премьера нового спектакля "451 градус по Фаренгейту" пройдет вновь не "дома", - а в областном дворце культуры. А вот новый театральный сезон начнется на обновленной родной сцене. Успеть к этому срока - задача, которую поставил губернатор Александр Авдеев.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".