Юлия Беретта потеряла деньги, отказавшись от выступления.

Юлия Беретта потеряла деньги, отказавшись от выступления.Известная российская певица и актриса Юлия Беретта (настоящая фамилия Глебова) получила широкую популярность еще в конце 90-х – начале 2000-х годов, когда выступала в группе "Стрелки". Кроме того, за ее плечами порядка трех десятков кинолент.В 2002 году в сфере шоу-бизнеса произошел скандал. Солистка покинула музыкальный коллектив и перешла в сольную карьеру. Кстати, фамилия звезде 90-х досталась от первого супруга, предпринимателя Владимира Глебова.Ему певица в 2015 году родила сына. Позже пара распалась. Артистка начала встречаться с неким бизнесменом по имени Денис. А в ноябре 2022 года они сыграли свадьбу. Вот только новый супруг будто поставил крест на ее карьере.Он запретил Юлии Беретте выступать. Об этом в интервью "Дни.ру" рассказал концертный директор исполнительницы Роман Темин. По его словам, певице пришлось отменить гастроли в ОАЭ. "Юля отказалась от концерта в Дубае за два миллиона рублей" – уточнил он.Сама артистка тоже призналась, что муж запретил ей выступать. Она подчеркнула, что супруг хочет отпраздновать Новый год всей семьей за одним столом."Да, это правда, муж запретил мне работать в новогоднюю ночь, настойчиво попросил остаться дома и отметить Новый год семьей, всем вместе. Я согласилась, как говорится, всех денег не заработать",– подчеркнула Юлия Беретта. Она также добавила, что считает верным прислушаться к совету супруга. Кстати, новые альбомы певицы выходят регулярно, поэтому поклонники могут сполна насладиться ее творчеством.