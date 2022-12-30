Ученики 8А класса средней общеобразовательной школы №3 города Вязники провели предновогоднюю акцию. Вместе с учителем Андреем Петровым они собрали подарки для земляков, участвующих в СВО.

Ученики 8А класса средней общеобразовательной школы №3 города Вязники провели предновогоднюю акцию. Вместе с учителем Андреем Петровым они собрали подарки для земляков, участвующих в СВО.Ребята посчитали, что поддержка очень нужна военнослужащим, поэтому отказались от причитающихся им новогодних презентов.«Новогодние подарки и письма на передовую доставят волонтёры. Они передадут их прямо в руки бойцам. Ведь приятные эмоции не только вдохновляют, но и укрепляют уверенность, что все ждут их скорейшего возвращения домой», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.