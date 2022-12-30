Блогер Ксения Блажиевская поделилась с читателями Дни.ру обзором на роман Луизы Мей Олкотт Маленькие женщины. Никаких спойлеров – только рецензия.

Блогер Ксения Блажиевская поделилась с читателями "Дни.ру" обзором на роман Луизы Мей Олкотт "Маленькие женщины". Никаких спойлеров – только рецензия.Ну, без подарков и Рождество – не Рождество, -проворчала Джо, растянувшись на ковре перед камином.– Зато у нас есть папа имама, а еще у нас есть... все мы друг у друга, -откликнулась из своего уголка Бет с очень довольным видом.Друзья,перед нами романамериканской писательницы Луизы Мэй Олкотт, действие которого начинается вРождество. Поэтому книга с самого начала пропитана сказкой, уютнойатмосферой праздника и ожиданием чуда, сестринской и материнской любовью. Первая глава "Игра в пилигримов" является очень точной аллегорией, через которую мыпогружаемся в жизнь порядочной семьи Марч – в историю взросления четырех сестер, "веселой шайкиславных девах" (как называет их одна из старших сестер – юная писательница Джо)во время Гражданской войны в Америке.Мы украдкой наблюдаем за историями первой любви сестер, надежд, взаимовыручки, становлениямировоззрения, неудач и ошибок. Стремление стать лучше, быть полезными обществу и людям, усердно трудиться ради достижения своих целей: "игра в пилигримов" на протяжении всего романа помогает героиням в этом, хотядля них это и тяжелый труд. И становиться взрослыми им совсем не хочется: "Вот поносить бынам на головах утюги тяжелые, чтобы не расти, не взрослеть... Но бутоны должныстать розами."Произведениесразу стало популярным и до сих пор считается самым известным в Соединённых Штатахроманом для юношества.Примечательно,что текст романа намеренно изобилует авторскими неправильностями –стилистическими, орфографическими, пунктуационными. И в этом есть свой шарм.Так, неправильно говорит и пишет служанка: "Я толька строчку чтобы сказать мыпаживаем первый сорт". Путает и соединяет части разных "умных" слов одна издевочек: "Мы все здоровы я всегда делаю свои уроки и никогда непротивокрепливаю своим сестрам. Мег говорит я хотела сказать не "противоречиваю" так что я это тоже вставляю сюда и Вы можете выбрать котороеболее подходящее". Есть в романе и "домашние", придуманные героинями слова: "влюбленничанье", "обитель счастья", "деловая девица", "настоященский". И вэтом всем и чувствуется как раз та самая настоящность, мы как будто мы попадаемв этот уютный дом главных героинь и становимся свидетелями их счастья, бед,влетов и падений.Дорогие читатели, порой, никакие слова не могут выразить и описать большогочуда и счастья, которое происходит с нами. Такие моменты нужно простопереживать, радоваться, чувствовать.. Поэтому, друзья, оставляю вашемувоображению испытать все краски этой уютной истории. А те из вас, ктопредпочитает литературу в кадре, могут посмотреть экранизацию романа, где вглавных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе.