СМИ стали публиковать информацию о том, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов намерен избираться на следующий срок. Журналисты поинтересовались у бизнесмена Евгения Пригожина о возможных прогнозах на этот счет.

СМИ стали публиковать информацию о том, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов намерен избираться на следующий срок. Журналисты поинтересовались у бизнесмена Евгения Пригожина о возможных прогнозах на этот счет."Я уже давал комментарий, что Беглов с нами навсегда, минимум до 39 года. Так что запасайтесь протезами. А если серьезно, то при том, что, как все мы видим, Беглов не приносит никакой пользы городу, он создал уникальную, прекрасно продуманную систему дележки городских денег, зданий и территорий группой заинтересованных лиц. Поэтому паука из этой коррупционно-бюрократической паутины, в которую вовлечено большое количество лиц, можно выбить только уничтожив всю паутину", — слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Пригожин отметил, что победить "паутину" Беглова можно кувалдой, потопом или пожаром. В заключении бизнесмен процитировал слова Владимира Ленина — "Из искры разгорится пламя".