33-летний мужчина собрался купить искусственную елку через популярную социальную сеть и нашел подходящее объявление.

В региональном ГУ МВД России по Владимирской области рассказали о том, как вокруг пальца обвели одного из жителей областного центра. 33-летний мужчина собрался купить искусственную елку через популярную социальную сеть и нашел подходящее объявление. Продавец потребовал предоплату в размере 13700 рублей. Владимирец послушно перевел нужную сумму, а потом продавец перестал выходить на связь.Следователям пришлось возбудить уголовное дело по статье «Кража». Сейчас правоохранители пытаются установить личность мошенника.В МВД напоминают о том, что за одну только неделю примерно 4 владимирцев верят мошенникам и перечисляют деньги. В общей сложности мошенники зарабатывают на доверчивых гражданах от 5 до 10 миллионов в неделю.