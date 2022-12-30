Житель Владимира перевел деньги за новогоднюю елку, но остался ни с чем Накануне 33-летний житель...

Житель Владимира перевел деньги за новогоднюю елку, но остался ни с чемНакануне 33-летний житель города Владимира стал жертвой аферистов. Он хотел приобрести через социальную сеть искусственную ель.Как выяснилось, в одной из популярных социальных сетей потерпевший оформил заказ на новогоднюю ель и перевел на указанные реквизиты 13 700 рублей, после чего «продавец» так и не вышел на связь. Обманутый покупатель обратился с заявлением в полицию.Следователем УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Сотрудники полиции принимают все меры, направленные на установление личности и местонахождения задержанного.Региональные полицейские еженедельно регистрируют до 40 дистанционных мошенничеств. Суммарный материальный ущерб от противоправной деятельности аферистов каждую неделю варьируется от 5 до 10 миллионов рублей.Пресс-служба УМВД по Владимирской области напоминает, что у мошенников нет выходных и праздников. Будьте внимательными и проявляйте бдительность!Фото: pxfuel.com/