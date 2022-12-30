Жители Владимирской области лепят символ нового, 2023 года О чем шумят предновогодние соцсети?...

Жители Владимирской области лепят символ нового, 2023 годаО чем шумят предновогодние соцсети? Конечно, лепят снежные скульптуры. Вот некоторые из них.В Коврове в микрорайоне Сомовская дача не мелочились и вылепили шикарного Дедушку Мороза высотой 2 метра.Ему в помощники земляки смастерили символ уходящего года. Посмотрите, какая красота! Не промах и кольчугинцы - тоже налепили зайцев. Да каких! Высоких и веселых.У детей свои представления о символе года. В Гусь-Хрустальном карапузы слепили большого крокодила.Видимо, они посвятили свою скульптуру смелому крокодилу Вите из "Владимирского экзотариума". Он никак не мог залезть к себе на полку днем. Но любовь к вкусняшкам оказалась сильнее страха. С помощью мощного хвоста Витя вышел полакомиться.А в Муроме во двор восьмой школы вышла прогуляться косуля. Потратившиеся на подарки комментаторы надеются, что "серебряное копытце" насыпало самоцветов.