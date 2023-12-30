О мерах, принятых по устранению неполадок, рассказал Александр Авдеев в своём телеграме.

Без света остались пять районов во Владимирской области. О мерах, принятых по устранению неполадок, рассказал Александр Авдеев в своём телеграме.Так, без электроэнергии остались жители Александровского, Собинского, Петушинского, Кольчугинского и Киржачского районов. Повреждениями уже занимаются 47 бригад, 188 человек, 50 единиц техники. На их счету 8 резервных источников снабжения электричеством.По словам губернатора, свет появится в домах владимирцев до 18:00 этого же дня. В готовности и резервные бригады, и техника.