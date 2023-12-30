Что жители Владимира планируют успеть до Нового года? Опрос проводился перед праздниками сервисом...

Что жители Владимира планируют успеть до Нового года?Опрос проводился перед праздниками сервисом SuperJob. Выяснилось, что среди всех дел, которые владимирцы хотят успеть сделать до 31 декабря, главные — покупка подарков и… ремонт.6% респондентов ответили, что им нужно успеть - украсить дом. Каждому двадцатому — сделать уборку.4% необходимо успеть составить меню, купить продукты и придумать развлечения для гостей.По 2% опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета («чтобы войти в новый год без долгов»), похудеть, влюбиться, починить машину и завершить обучение.Среди множества прочих дел, которые стремятся закончить владимирцы до праздников — получение водительских прав, фотосессии, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую. Вся жизнь, как говорится, «на ладони» в канун Нового года.Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками.Среди представителей сильного пола также больше тех, кто утверждает, что все планы по подготовке к Новому году выполнены на 100%.Жительницы Владимира же чаще беспокоятся, что не успеют купить подарки, сделать уборку и подготовить дом к празднику.Фото: freepik.com