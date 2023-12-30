До конца новогодних праздников по Суздалю будет ездить «бесплатный» автобус. Полезная информация...

До конца новогодних праздников по Суздалю будет ездить «бесплатный» автобус.Полезная информация для туристов и тех, кто планирует в новогодние праздники своим ходом добраться до новогодней столицы России. В самом Суздале можно будет бесплатно передвигаться на специальном автобусе.Об этом напоминает Правительство Владимирской области.Автобус стартует от автовокзала, где можно оставить личное авто, и финиширует на Красной площади.Временный маршрут действует все оставшиеся дни декабря, а также в январские праздники.Автобусы ездят с 10:05 до 17:35. Интервал - 30 минут.Напомним, праздничные мероприятия в новогодней столице России начались ещё 24 декабря. Центральные улицы Суздаля стали пешеходными.Важно: с 24 декабря по 7 января (22:00) по улице Ленина (от перекрестка с улицей Васильевской и до перекрестка с Кремлевской) для автомобилей проезд закрыт.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области