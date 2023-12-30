Сегодня укронацисты нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки украинских боевиков...

Сегодня укронацисты нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки украинских боевиков погибли и пострадали мирные жители. Вместе со всей страной скорбит и Владимирская область. Соболезнования белгородацм выразил губернатор Александр Авдеев.Вот что глава Владимирской области написало на своей официальной странице:"Выражаем соболезнования белгородцамСегодня днём ВСУ атаковали Белгород, а затем под обстрел попал посёлок Уразово Валуйского района и посёлок Красное Шебекинского района. Есть погибшие. Среди них – дети.От лица всех жителей Владимирской области и от себя лично я выражаю искренние соболезнования семьям, понесшим безвозвратные потери. Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах укронацистов.Они уже не утруждаются скрывать своё истинное лицо. Не могут честно победить россиян на поле боя, поэтому бьют исподтишка по мирным городам и сёлам.Парни из Владимирской области, со всей России сражаются на СВО плечом к плечу с белгородцами. И мы победим. Нацистская верхушка Украины и непосредственные участники атак на мирных жителей обязательно заплатят за каждое своё преступление"