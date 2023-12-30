Какие финансовые новации ждут жителей Владимирской области в 2024 году? Об изменениях на...

Какие финансовые новации ждут жителей Владимирской области в 2024 году?Об изменениях на финансовом рынке рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Стартует программа долгосрочных сбережений с софинансированием от государстваС 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, (ПДС) которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства.Чтобы присоединиться, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и пополнить счет.Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода.Также можно воспользоваться налоговым вычетом — вернуть 13% своих взносов. Но не больше суммы НДФЛ, которую вы заплатите за год. И в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций — ожидается, что он появится в поправках к Налоговому кодексу в 2024 году и составит 52 000 рублей.Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше — если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца.Кредитные каникулы можно брать по любым кредитам и займамРаньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях — к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки.С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. И не имеет значения, когда именно вы их взяли. Но важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий: ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или вы пострадали в чрезвычайной ситуации — пожаре, наводнении или другом бедствии.Банки и МФО будут предупреждать заемщиков о риске оказаться в "долговой яме"С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа — в нем нужно будет проставить подпись.Время на отказ от допуслуг по кредитам и займам увеличится с 14 до 30 днейС 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита (ПСК) и напоминать о праве отказаться от них.ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты.Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатнымиС 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц.Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка или при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.Банки будут обязаны тормозить переводы на мошеннические счетаС 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах.Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан остановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику. Отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России, Freepik.com