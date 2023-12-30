Какие финансовые новации ждут жителей Владимирской области в 2024 году?
Об изменениях на...
Какие финансовые новации ждут жителей Владимирской области в 2024 году?
Об изменениях на финансовом рынке рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.
Стартует программа долгосрочных сбережений с софинансированием от государства
С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, (ПДС) которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства.
Чтобы присоединиться, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и пополнить счет.
Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода.
Также можно воспользоваться налоговым вычетом — вернуть 13% своих взносов. Но не больше суммы НДФЛ, которую вы заплатите за год. И в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций — ожидается, что он появится в поправках к Налоговому кодексу в 2024 году и составит 52 000 рублей.
Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше — если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца.
Кредитные каникулы можно брать по любым кредитам и займам
Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях — к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки.
С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. И не имеет значения, когда именно вы их взяли. Но важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий: ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или вы пострадали в чрезвычайной ситуации — пожаре, наводнении или другом бедствии.
Банки и МФО будут предупреждать заемщиков о риске оказаться в "долговой яме"
С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа — в нем нужно будет проставить подпись.
Время на отказ от допуслуг по кредитам и займам увеличится с 14 до 30 дней
С 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита (ПСК) и напоминать о праве отказаться от них.
ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты.
Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными
С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц.
Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.
Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка или при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.
Банки будут обязаны тормозить переводы на мошеннические счета
С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах.
Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.
Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан остановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику. Отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода.
Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России, Freepik.com