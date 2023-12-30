В канун Нового года, как правило, загадывают желания, формулируют мечты и строят планы на будущее.

Киржачский бизнесмен и меценат Евгений Федоров планирует вернуть в промышленный оборот производственные корпуса бывшего шелкового комбината, почти 70 тыс. кв. м. Два здания уже отремонтированы, в них разместилась типография. Реновация еще 14-ти - в планах на ближайшие годы. На площадке, где есть все коммуникации, рядом автомобильная и железная дороги, можно создать индустриальный парк. А это означает, что у жителей бывшего заводского микрорайона появятся рабочие места с достойной зарплатой рядом с домом.Реализацию масштабных замыслов предприниматель гармонично сочетает с : пишет книги для детей, перекладывает на музыку стихи собственного сочинения.В канун Нового года Евгения Федров закончил работу над музыкальной композицией с названием . Аранжировку для проникновенной лирической песни сделали Михаил Крестов и Антон Иванов.В записи новогоднего клипа приняли участие ведущие музыканты города: Валерий Бурунов, Алексей Фещенко, Алексей Скороходов, директор музыкальной школы Юлия Мироненко, а также Ирина Гайдай.Как и большинство Евгения, эта вдохновлена любовью к родному городу:«Новогодней сказкой детстваНам останется в зимеГород, где хотим согреться... »В последние годы Киржач преображается, благодаря частной инициативе Киржачской типографии в городе создаются интересные городские объекты, привлекательные для туристов. Появились новые точки притяжения. В Новый год тихий районный город особенно хорош:«Над мостами, куполами,Над землей моей роднойСнова кружатся снегамиНежной белою зимой».Евгений Федров с творческой командой дарят землякам сказочную , как пожелание добра, света, любви.«Пролетают сны над кручей,Над домами и людьми,И все делается лучше,Ты и я, и этот мир!»Поют: Ирина Гайдай, Юлия Миронюк, Стася Фёдорова (Стасиес), Валерий Борунов, Антон Иванов, Алексей Скороходов, Алексей Фещенко, Евгений С. Фёдоров.