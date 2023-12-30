Полиция напоминает жителям Владимирской области о штрафах за незаконную рубку и продажу елей. В...

Полиция напоминает жителям Владимирской области о штрафах за незаконную рубку и продажу елей.В преддверии Нового года это особенно актуально. На территории Владимирской области традиционно работают места торговли деревьев хвойных пород.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области напоминают, что в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ - незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа от 3000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в значительном размере, предусмотрена уголовная ответственность.За транспортировку древесины без оформленного сопроводительного документа установлена ответственность по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ.«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Важно:Для перепродажи елей и других хвойных также необходим документ - декларация, которая подтверждает сделку на покупку у собственника древесины.Фото: freepik.com