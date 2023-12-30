Появятся ли во Владимирской области вытрезвители? Первые вытрезвители в Российской империи...

Появятся ли во Владимирской области вытрезвители?Первые вытрезвители в Российской империи открылись в 1902-1904 годах в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле.В частности, тульский «Приют для опьяневших» содержался за счет городской казны, основной целью заведения было спасение замерзающих на улице рабочих. В учреждении было два отделения: амбулаторий для алкоголиков и приют для детей пьющих родителей. Пациентов бесплатно кормили и оказывали им необходимую медицинскую помощь.Через несколько лет после создания первых «приютов для опьяневших» почти в каждом губернском центре Российской империи открылись аналогичные учреждения. После 1917 года их, увы, закрыла новая власть.Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде. Правда, к середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России снова были ликвидированы.Собственно, так история и движется «по кругу». Что касается Владимирской области и современного времени, то напомним: в 2023 году наш регион оказался одним из самых «пьющих» в России, согласно рейтингу трезвости.И вот, на днях, во время пресс-конференции вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов сообщил, что вытрезвителям в регионе — быть:«… Скоро будет открыт так называемый медицинский вытрезвитель, где будет оказываться медицинская помощь. Но и будут приняты меры – по запрету продажи алкоголя в ночное время, в праздничные дни и так далее. Меня очень волнует подрастающее поколение, правда, сейчас акцент не на алкоголь, а на другие вредные вещи и тенденции...»Вытрезвитель может появиться во Владимире - на базе одной из больниц города. Особенно актуальна эта проблема зимой, когда в медицинские учреждения поступают больные, страдающие алкоголизмом, с обморожениями.Но конкретики от Правительства Владимирской области пока нет. Лишь известно, что вытрезвители планируют открыть в новом 2024 году.Фото: freepik.com