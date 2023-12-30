Синоптики прогнозируют с 1 по 5 января во Владимирской области аномальные морозы.
По прогнозам...
Синоптики прогнозируют с 1 по 5 января во Владимирской области аномальные морозы.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, морозы, начало которых ожидается в канун Нового 2024 года, задержатся во Владимирской области на 5 дней.
«… Будет достигнут критерий опасного явления «аномально холодная погода»…» - уточняют специалисты.
Прогнозируется средняя суточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Вот и дождались трескучих морозов!
Преобладающая температура воздуха (с 1 по 5 января) ночью и днем составит -22… -15 градусов.
В воскресенье (31 декабря) прогнозируется -8°...10°C мороза днём. К вечеру температура понизится до -11°C, а ночью владимирцев ожидает уже -14...18°C.
С 1 января устойчивые «минус 14...16» днём удивят даже тех, кто скучал по «зимушке-зиме». Ночные значения «уйдут» за -20°C.
Важно:
В течение зимы это уже второй случай аномально холодной погоды. Значительное отрицательное отклонение от нормы наблюдалось и с 12 по 16 декабря 2023 года.
Народный прогноз погоды на 31 декабря:
«Если дым из трубы тянется прямым столбом вверх - значит скоро похолодает»;
«Если под ногами «скрепит» снег — к морозам;
«Если в День Модеста ветер слабый, то это говорит о тихом и безветренном годе впереди»;
«Ворон каркает «разными голосами» – ждите непогоды»;
«Встретить большую и добрую собаку — вас настигнет удача!»
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