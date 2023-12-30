Синоптики прогнозируют с 1 по 5 января во Владимирской области аномальные морозы. По прогнозам...

Синоптики прогнозируют с 1 по 5 января во Владимирской области аномальные морозы.По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, морозы, начало которых ожидается в канун Нового 2024 года, задержатся во Владимирской области на 5 дней.«… Будет достигнут критерий опасного явления «аномально холодная погода»…» - уточняют специалисты.Прогнозируется средняя суточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Вот и дождались трескучих морозов!Преобладающая температура воздуха (с 1 по 5 января) ночью и днем составит -22… -15 градусов.В воскресенье (31 декабря) прогнозируется -8°...10°C мороза днём. К вечеру температура понизится до -11°C, а ночью владимирцев ожидает уже -14...18°C.С 1 января устойчивые «минус 14...16» днём удивят даже тех, кто скучал по «зимушке-зиме». Ночные значения «уйдут» за -20°C.Важно:В течение зимы это уже второй случай аномально холодной погоды. Значительное отрицательное отклонение от нормы наблюдалось и с 12 по 16 декабря 2023 года.Народный прогноз погоды на 31 декабря:«Если дым из трубы тянется прямым столбом вверх - значит скоро похолодает»;«Если под ногами «скрепит» снег — к морозам;«Если в День Модеста ветер слабый, то это говорит о тихом и безветренном годе впереди»;«Ворон каркает «разными голосами» – ждите непогоды»;«Встретить большую и добрую собаку — вас настигнет удача!»Фото: freepik.com