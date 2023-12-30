Это благодарность за спасение медицинскому батальону от группы разведчиков.

Стяг Богородицы с передовой СВО передали Владимирской области. В регион его привез Геннадий Прохорычев. Он замдиректора владимирской школы. Осенью 2022 года ушел служить добровольцем в медбатальон. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев в своих социальных сетях.Стяг - благодарность за спасение медицинскому батальону от группы разведчиков. Врачи же решили перадать подарок Владимирской области.Губернатор Александр Авдеев отметил, что стяг Богородицы - это символ покровительства России.