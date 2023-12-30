Турнир «Богатырские игры» в 2024 году получит статут «международный». На брифинге и.о. министра...

Турнир «Богатырские игры» в 2024 году получит статут «международный».На брифинге и.о. министра физической культуры и спорта Натальи Федоровой, который прошёл в декабре, было заявлено о самых значимых событиях и планах на 2024 год.Так, спортивной турнир «Богатырские Игры» планируется перенести в Суздаль и сделать его международным.Состоятся в 2024 году и другие традиционные фестивали, забеги, полумарафоны: «Игры патриотов», «Пляжные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и пр.В данный момент идёт подготовка к проведению в апреле Кубка Мира по бильярдному спорту «Классик» в Суздале: одноимённый культовый фильм о бильярде в своё время был снят в ГТК. Именно поэтому финалы турнира планируется провести в интерьерах данного комплекса.В 2024 году продолжится работа по реконструкции здания спорткомплекса посёлка Золотково Гусь-Хрустального района, завершению строительства ФОКа в посёлке Первомайский Ковровского района, строительству многофункциональной спортивной площадки в Гороховце и универсальной спортплощадки в Меленках, уличной - в Киржаче.Об этом также рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова.С 1 января 2024 года начнёт работу и региональная спортивная школа по хоккею «Русичи». На базе «Поляриса» уже организованы тренировочная база, тренерский штаб. Там же планируют проводить хоккейные турниры.Фото: архив ГТРК «Владимир»