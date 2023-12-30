В 2023 году во Владимирской области зафиксировано более 800 нарушений законодательства об охране...

В 2023 году во Владимирской области зафиксировано более 800 нарушений законодательства об охране труда.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На днях под председательством первого заместителя главы надзорного ведомства Юлии Калистовой было проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросу противодействия правонарушениям в сфере соблюдения трудовых прав граждан.«В 2023 году деятельность прокуратуры способствовала погашению просроченной задолженности по зарплате и иным выплатам на сумму более 50 млн рублей. Продолжены проверки обеспечения безопасных условий труда, зафиксировано более 800 нарушений законодательства об охране труда...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Так, было установлено, что около полутора лет жительница Владимира работала на одном из предприятий в должности оператора клеевого оборудования в цехе по производству бумажных мешков.Увы, в августе прошлого года женщина получила серьезную производственную травму («травматическую ампутацию пальца правой кисти»).Как оказалось, работодатель не принял меры к созданию комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. И именно это лишило женщину права на получение социальной выплаты.«По результатам проверки прокурор города Владимира обратился в суд с требованиями об установлении факта несчастного случая на производстве, который является страховым. Исковое заявление было рассмотрено...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В финале этой «истории» утверждено мировое соглашение между работницей и юридическим лицом о компенсации морального вреда. Женщине выплатили 180 тысяч рублей.Но сколько подобных случае во Владимирской области еще может быть?«Заслушав и обсудив выступления участников рабочей группы на заседании, прокуратура наметила конкретные мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов в рассматриваемой сфере отношений… » - информирует пресс-служба региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области