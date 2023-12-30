В Александрове запустили движение по мосту в Красном переулке. Об этом информирует пресс-служба...

В Александрове запустили движение по мосту в Красном переулке.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Капитальный ремонт на объекте выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Мост протяжённостью более 77 метров обеспечивает транспортную связь центра Александрова с микрорайоном Черёмушки, соединяет улицу Терешковой и Красный переулок, обеспечивает подъезд к Александровскому промышленно-гуманитарному колледжу.На заметку!Капитальный ремонт выполнялся в течение 9 месяцев.Уточняется, что компания «Профремстрой» отремонтировала береговые и промежуточные опоры путепровода, его пролётные строения, устроила деформационные швы и водоочистные сооружения.На мосту выполнено сопряжения путепровода с насыпью, обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, установлены барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы.Кроме того, полностью обустроена инженерная инфраструктура. На путепроводе рабочие установили наружное освещение и линейно-кабельные сооружения связи, выполнили переустройство и защиту линии электропередачи, обустроили ливневую канализацию.Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области в 2023 году также выполнили капитальный ремонт моста через реку Мжара в Суздале и отремонтировали мост через реку Илевна на автодороге «Владимир – Муром» – Зарослово в Муромском районе.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области