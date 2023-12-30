В городе Гусь-Хрустальный был установлен памятник стеклодуву. Его открытие прошло перед...

В городе Гусь-Хрустальный был установлен памятник стеклодуву.Его открытие прошло перед новогодними праздниками.Напомним, на создание скульптуры стеклодува (и благоустройство сквера) из бюджета Владимирской области было выделено 6 миллионов рублей.Известно, что скульптура стеклодува отлита из бронзы, а высота объекта — более двух метров.Автор нового памятника - Вадим Кириллов - скульптор, член Союза художников России.Кстати, эскиз выбирали местные жители самостоятельно (через сеть Интернет).Установили памятник в сквере у дома №15 по улице Калинина. Видео процесса было выложено в официальный телеграм-канал «Администрации МО г. Гусь-Хрустальный».Фото, видео: https://t.me/gusadmin